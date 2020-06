Bonomi: "La politica fa più danni del covid". S'incazza Mortadella

"È un'affermazione distruttiva, non costruttiva". Lo afferma l'ex Premier, Romano Prodi, commentando, in un'intervista al Corriere della Sera, le parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, secondo il quale questa politica rischia di fare più danni del Covid. "Non serve la faccia feroce. Esiste anche l'esame di coscienza. Ci aspettiamo che dica che cosa deve fare l'industria italiana per affrontare la concorrenza internazionale nel post Covid", sottolinea.



"Pur essendo professore di economia industriale debbo tuttavia ricordare che non esiste solo l'industria. Bisogna far di tutto - evidenzia Prodi - per riportare le imprese in Italia, esiste però la povera gente che non sa come far quadrare i conti, esistono i bar, i ristoranti e le agenzie di viaggio. A tutti, sindacati compresi, è richiesto un passo avanti".