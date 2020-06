Rivolte negli Usa, quattro poliziotti feriti a St. Louis

Quattro poliziotti sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco a St. Louis, Missouri, negli Stati Uniti sconvolti dalle proteste e rivolte dopo l'uccisione del cittadino nero George Floyd da parte di agenti che l'avevano in custodia a Minneapolis. "Tutti e quattro sono stati trasportati in un ospedale dell'area. Sono coscienti e respirano. Le loro ferite non li mettono a rischio di vita", si legge sul profilo Facebook del Dipartimento di Polizia della città.