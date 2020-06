Fase 2, Meloni: "Tagliare le tasse alle imprese"

"Vanno messe in sicurezza le tante aziende che rischiano di chiudere e i relativi posti di lavoro, garantendo alle imprese liquidità a fondo perduto e annullamento delle tasse per tutto il periodo in cui non hanno generato reddito. E bisogna investire sulla ripresa: perché senza ripresa, quando in autunno le risorse per gli ammortizzatori sociali saranno finite, non ci sarà ricchezza da distribuire. Per questo va impostato subito uno shock fiscale a favore di imprese e famiglie e rilanciati gli investimenti pubblici produttivi. Serve fiducia, lo Stato deve dare un messaggio chiaro: se tu imprenditore stringi i denti e non molli io ti sostengo, ti abbasso le tasse, ti azzero la burocrazia. Solo così ci rialzeremo, insieme". Lo afferma, in un'intervista a Il Tempo, la leader di Fdi Giorgia Meloni.



In un'intervista a Repubblica Meloni sottolinea: "Abbiamo votato uno scostamento di bilancio da 55 miliardi, che si somma a quello precedente da 25 miliardi, con cui indebitiamo i nostri figli per i prossimi decenni. Sono sinceramente preoccupata per l'Italia, non per il governo Conte. Da patriota sarei contenta se fosse capace di portarci fuori da questo disastro. Ma non sono ottimista. Sta spendendo male queste risorse".



E sull'Ue prosegue: "Se a Bruxelles si interrogano sulla necessità di cambiare passo è proprio grazie alla nostra protesta. Io sono sempre stata favorevole al Recovery Fund. Resta da capire quando quei miliardi arriveranno e a quali condizioni. Se dal 2021 e spalmati su sette anni, le aziende italiane faranno in tempo a fallire. Conte chieda garanzie anziché esultare". L'Unione europea, sottolinea Meloni a Il Tempo "ha gestito molto male la prima fase della pandemia. Pensavano fosse un problema solo italiano".