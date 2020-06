Scuola, Azzolina: "Garantito supporto studenti e famiglie"

"Sono state avviate specifiche iniziative con la Task force per le emergenze educative del ministero, tra le quali un servizio online per il supporto psicologico alle famiglie, agli studenti e ai docenti nell'affrontare il difficile momento di emergenza, la predisposizione di un'equipe di psicologi dell'età evolutiva che è in ascolto di giovani, docenti e famiglie per garantire, anche a distanza, il servizio dello sportello d'ascolto". Così in Senato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in merito alla richiesta di iniziative volte a garantire agli studenti un supporto e un sostegno psicologico adeguato durante la fase emergenziale.