In Puglia ancora chiusi 90% alberghi, "Troppe incertezze"

In Puglia, circa il 90 per cento degli alberghi è ancora chiuso e molte strutture non riapriranno prima della metà di giugno. Lo dice il presidente regionale di Federalberghi, Francesco Caizzi, aggiungendo che le attività ricettive non sono ancora nelle condizioni di riaprire a causa della forte incertezza del mercato turistico su cui continuano ad incidere le problematiche legate all'emergenza sanitaria.



Timori e perplessità ancora assai diffusi, "impediscono alle persone di programmare spostamenti per turismo soprattutto da una regione all'altra", sostiene Caizzi, anche se da domani, 3 giugno, non ci saranno più restrizioni alla mobilità interregionale.