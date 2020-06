Caos Procure, de Magistris: "Sistema gravissimo che opera da anni"

"Sono completamente distante da Salvini, penso che sulla Diciotti abbia sbagliato, ma trovo gravissimo e inquietante quando si dice 'quello ha ragione, ma lo dobbiamo attaccare'. Chi dice una frase simile non può più fare il magistrato". Intervenendo a Quarta Repubblica, su Rete4, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha commentato così una delle intercettazioni dell'ex consigliere del Csm, Luca Palamara.



"La questione non è se viene condannato o meno", precisa de Magistris riferendosi all'indagine che coinvolge Palamara, "è qualcosa di più grave delle condanna, è un fatto etico". L'ex pm parla di "sistema gravissimo", in cui "le vittime sono innanzitutto i cittadini e i magistrati autonomi e indipendenti".



Un sistema che, per de Magistris, "opera da anni, ha deciso procuratori, presidenti dei tribunali, procuratori nazionali antimafia e questo è contro l'indipendenza anche interna dei magistrati".