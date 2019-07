Atlantia, il leghista Durigon : "Tutelare i lavoratori"

"In questo momento c`è una vertenza in atto, il danno subito dagli italiani e in particolare dalle vittime ha creato un doveroso allarme.Spetta anche ai tecnici valutare i provvedimenti da adottare,restando comunque attenti al fatto che quando si parla di Atlantia è necessario valutare gli effetti sull'occupazione. Insomma, chi ha sbagliato deve pagare ma a rimetterci non possono essere i lavoratori". Così ha detto al Corriere della Sera, Claudio Durigon, parlamentare della Lega e sottosegretario al Lavoro, rispondendo alla domanda se su Atlantia è corretto utilizzare i toni e i termini a cui ricorre il vicepremier Di Maio.



Riguardo al silenzio della Lega su Atlantia, di cui si è lamentato Di Maio perché a suo dire farebbe sentire più protetti i Benetton, Durigon ha precisato: "Noi abbiamo detto da subito che c`è un contradditorio tecnico, oltre che una vertenza giuridica. Mi pare ovvio, non c`è bisogno di ripeterlo, che non proteggiamo nessuno, ma al di là delle chiacchiere servono anche i fatti e per Atlantia vale ciò che vale per altri dossier delicati: ci sono dei posti di lavoro che vanno tutelati e salvaguardati".



Riguardo invece al fatto se sia praticabile o meno la revoca delle concessioni ad Atlantia, Durigon ha detto: "Allo stato attuale siamo davanti a due soggetti che hanno condiviso un contratto, sono in corso tutte le verifiche per stabilire se emergono i presupposti giuridici per sciogliere quel contratto, scongiurando dei costi".