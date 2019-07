Stupro Neymar, la polizia prende tempo

Altro tempo per indagare sulle accuse di una modella che afferma di essere stata violentata da Neymar. Lo chiede la polizia brasiliana e c'è già chi mormora che si stia tentando di affossare l'indagine. Sia come sia, alla forza pubblica di San Paolo verranno dati altri 30 giorni per vagliare le dichiarazioni di Najila Trindale, che afferma di essere stata stuprata dall'asso del calcio. Il giocatore nega.