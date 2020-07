Fase 3, Calderoli: "Governo blocca turisti Usa e prende migranti"

"Siamo veramente oltre l'assurdo. Da una parte abbiamo un Governo che consapevolmente accetta che le navi stranieri delle ONG vadano nelle acque libiche a recuperare dei clandestini - parlo di clandestini perche' i dati forniti in settimana dallo stesso ministro Lamorgese confermano che l'80% delle domande di asilo quest'anno sono state respinte senza la connessione di alcuna forma di protezione alternativa, per cui di clandestini parliamo - che vengono fatti sbarcare senza controlli salvo poi scoprire che in una settimana abbiamo fatto entrare oltre 50 positivi al Covid nei porti siciliani".



"Dall'altra il Governo impedisce ad un gruppo di turisti americani, quasi tutti genitori con bimbi piccoli, di trascorrere un soggiorno in Sardegna dove sono stati respinti, nonostante la disponibilita' e l'impegno del governatore Solinas a individuare una soluzione per ospitarli nel pieno rispetto delle norme sanitarie. Così in Sicilia mettiamo a rischio contagio la salute del personale sanitario, delle forze dell'ordine, degli operatori portuali e marittimi che vengono a contatto con i clandestini positivi, mentre in Sardegna diamo un'ulteriore mazziata al nostro turismo gia' in ginocchio. Ma qualcuno si rende conto dei danni che sta facendo questo Governo?". Lo afferma Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.