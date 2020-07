Ue, Gentiloni: " Merkel è la migliore negoziatrice possibile"

La cancelliera Angela Merkel "è la migliore negoziatrice mai conosciuta nella mia esperienza politica". Lo ha sottolineato il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, nel corso di un dibattito sulla presidenze tedesca dell'Unione europea avviata questa settimana proprio quando l'Ue sta discutendo sul cosidetto 'Eu next generation' o Recovery fund. "Le decisioni prese - ha detto - vanno nella giusta direzione da parte della Bce e degli stati membri. C'è stato un impegno decisivo che si concluderà con un altro accordo storico a ottobre per la Brexit. Dobbiamo essere fiduciosi. C'è la consapevolezza di una risposta comune e nessuno la nega".



"Nessuno ha sbattuto la porta di fronte alla proposta della Commissione, anche se ci sono punti di vista differenti", ha detto Gentiloni. "Si sta aprendo un negoziato. Il terzo motivo di ottimismo è che non si può non decidere con un accordo. Un senso di responsabilità minima porta in questa direzione e i capi stato e di governo saranno portati a prendere una decisione. Altra ragione di ottimismo è che con la presidenza tedesca alla guida abbiamo una delle migliori negoziatrici che io abbia conosciuto nella mia esperienza politica. Inoltre C'è ritrovato spirito di collaborazione con la Francia. Detto questo le questioni da sciogliere sono tante".