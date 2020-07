Segreti di Stato, Fico: "La desecretazione rafforza la democrazia"

"Il via libera alle desecretazioni da parte Consiglio di Presidenza del Senato permette di compiere un ulteriore prezioso passo nel percorso che il Parlamento sta portando avanti per fare luce su vicende oscure della nostra storia". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico.



"Ne avevo parlato a Bologna pochi giorni fa - ricorda Fico - e credo sia davvero importante il poter mettere a disposizione gli atti declassificati delle commissioni parlamentari d'inchiesta presiedute da senatori fino al 2001. Occorre continuare su questa strada, con un approccio sinergico tra le istituzioni, e per questo ringrazio il Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. Uno Stato che fa verita' su se stesso e sulle opacita' e ombre del passato e' uno Stato piu' solido. Farlo significa rafforzare la democrazia", conclude Fico.