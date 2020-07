Coronavirus, Gualtieri vuole la "visione Ue"

"Dobbiamo affrontare la crisi con tutti i mezzi e contemporaneamente rilanciare con maggiore forza la visione di un'Europa che costruisce un futuro e che punta su questi grandi assi dell'innovazione della sostenibilità". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nel corso del convegno dell'evento digitale per l'inizio della Presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea organizzato dall'Ambasciata tedesca in Italia.



"Il Next Generation Eu - sottolinea - è un programma che guarda al futuro. L'Italia vuole guardare al futuro e pensa che l'Europa tutta insieme può fare di questa crisi come accaduto nel passato con altre crisi anche un'occasione di rilancio".