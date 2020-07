Se arrostiscono gatti...

..e se ci prendono a calci sulla nuca, beh, infondo ci aiutano ad espiare il privilegio della pigmentazione chiara trasmessaci da quei razzistoni di mamma e papà. Eh sì, tira proprio una brutta aria per l'”uomo bianco”, qui in Occidente; e limitiamo la nostra considerazione all'orbita occidentale solo perché, a differenza delle etnie percentualmente maggioritarie sul globo, noi bianchi siamo presenti solo lì, anche se stanno facendo di tutto per farci sloggiare anche da quel po' di terra emersa che ci resta a disposizione: basta guardare le miriadi di video che girano in rete zeppe di linciaggi a danno di inermi “caucasici” da parte di orde di “blackers” scatenati, nel più totale silenzio dei media, troppo impegnati ad inginocchiarsi in nome di pure astrazioni strumentali e anacronistiche.



E in Italia non va meglio: per ogni risorsa che commette un reato c'è una qualche giustificazione, un qualche disagio pregresso da agitare, un qualche relativismo culturale da invocare. Ammazzano gatti a bastonate e ci fanno il barbecue per strada, come successo a Campiglia? Per le zecche, il tizio in questione, nonostante il culone e le sigarette evidenziati dai video, aveva fame e doveva mangiare, punto. Poco importa se la sua condotta ci riporta alla preistoria.



L'attore Enzo Salvi, a spasso per la campagna romana con il suo pappagallo, se lo vede atterrare a sassate da un annoiato damerino esotico che, non pago di cotanta crudeltà, si avventa anche sull'uomo chino a soccorrere il povero volatile, sferrandogli calci sulla nuca. Ebbene, secondo voi quanti nano-secondi hanno impiegato i giornaloni a definire l'immigrato un ragazzo disagiato e alienato? Come se tutti i disagiati e alienati italiani andassero in giro a lapidare pappagalli e ad aggredire i loro padroni a calci. Ma la componente più vile della santificazione immigrazionista è quella di esaltare i mali minori di queste violenze, come il fatto che riguardino solo animali o come il loro esito in fondo non mortale; un espediente mediatico volto a minimizzare la gravità di una barbarie col preciso intento di farci regredire alla stregua dei barbari che ne sono portatori.



Al contrario, per chi come noi ha 3000 anni di civiltà sul groppone, tirar pietre ad un piccolo volatile significa volerlo uccidere; e prendere a calci sul collo un uomo anziano in ginocchio, altrettanto. Se non ci diamo una svegliata come si deve, saranno cazzi amarissimi per tutti noi.