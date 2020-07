L'ultima cazzata del Governo: il reddito di nascita

"L'assegno universale prevede che le famiglie ricevano un assegno per ciascun figlio dalla nascita ai 21 anni di età. E' prevista una maggiorazione dal terzo figlio". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ad Agorà. "Nel caso di figli disabili l'assegno universale prevede una maggiorazione tra il 30 e il 50%, e sarà esteso per tutto l'arco della vita", ha aggiunto. Peccato si sia dimenticata, in questa annuncite alla Cetto, di dire dove intenda prendere questi soldi, visto che in cassa non c'è molto.



Non è che stan pensando ad uno scippo sui conti correnti? Per giunta, un bnous che durerebbe ventun anni, il tempo necessario per altre tre legislature, che magari vedranno Pd-Cinquestelle all'opposizione, senza dunque l'obbligo di mantenere quest'assurda promessa.