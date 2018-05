Preincarico a Salvini, Fedriga: "Faremo ogni sforzo nell'interesse degli italiani"

Preincarico a Salvini che ieri ha detto 'tocca a noi'? "Aspettiamo le decisioni di Mattarella in modo fiducioso. Faremo tutti gli sforzi per vedere se cambiano per la quarta volta idea i 5 stelle. Noi lanciamo un appello a fare qualcosa per i cittadini, non abbiamo mai cambiato idea dal 4 marzo".



Lo ha detto il neo governatore della Regione Fvg Massimiliano Fedriga intervistato da Radio Capital. L'esponente della Lega, ex capogruppo alla Camera, è reduce dal trionfo senza precedenti alle elezioni regionali, dove la Lega da sola ha toccato la quota record del 35%, surclassando tutti gli altri contendenti. Il voto in Fvg è la cartina di tornasole di ciò che vogliono gli italiani: il tonfo dei pentastellati e il disastro elettorale del PD, che esprimeva la giunta uscente con Debora Serracchiani, non ricandidata, la dicono lunga in questo senso.