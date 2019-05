Nuovo sbarco di "risorse" in Sardegna

Continuano gli sbarchi in Sardegna. Una quindicina di immigrati algerini è sbarcata fra ieri notte e le prime ore di stamane nel Sulcis. Un primo gruppo di quattro uomini, tutti in buona salute, è stato bloccato dai carabinieri sulla spiaggia di Porto Pino.



Un secondo gruppo di 11 è stato individuato oggi, sempre a Porto Pino dai militari della stazione di Teulada. I nuovi arrivati sono stati accompagnati nel centro di accoglienza di Monastir (Cagliari) per le procedure di identificazione.