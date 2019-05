Il sondaggio di Agorà: la Lega vola alle Europee

La Lega vola alle Europee; lo annuncia un sondaggio di Agorà su RaiTre (e chissà quanto si stan mangiando le mani certi giornalisti schierati...). Il Movimento 5 stelle perde invece consensi. In vista delle elezioni europee, la Lega registra il 32,2 per cento di voti (quasi un punto percentuale in più rispetto a settimana scorsa) mentre il Movimento di Luigi Di Maio scende al 22,9 per cento (meno 0,2).