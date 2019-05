Incidenti sul lavoro, Calderoli: "Piano nazionale di prevenzione"

"Dolore per il tragico incidente sul lavoro costato la vita ad un muratore bergamasco che stava lavorando in un cantiere in provincia di Piacenza. L’ho già detto e lo ripeto: serve un piano nazionale per potenziare prevenzione e controlli sui luoghi di lavoro, perché non possiamo accettare, non possiamo rassegnarci, all’idea che ogni giorno due lavoratori perdano la vita e non tornino alla sera dalle loro famiglie. Non possiamo accettare che in Italia ci siano due morti al giorno sui luoghi di lavoro". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato.



"In questi anni si è fatto molto, soprattutto in Lombardia (dove la giunta Fontana ha stanziato importanti risorse per aumentare la prevenzione e i controlli), per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro, per aumentare la prevenzione, per aumentare i controlli, ma questi incidenti ci dicono che non è ancora abbastanza, che non è mai abbastanza, che bisogna investire ancora di più nella prevenzione e nei controlli e che ci deve essere maggiore impegno da parte di tutte le istituzioni coinvolte per fare di più per tutelare chi lavora. Non si può morire sul posto di lavoro. Non lo possiamo accettare", continua.



"Tra qualche giorno ci sarà la festa del lavoro: ai sindacati che scenderanno in piazza e sfileranno chiedo di non parlare di politica e di immigrazione ma di concentrarsi su quella che anche per loro dovrebbe essere la priorità, salvare le vite di chi lavora. Facciamolo tutti insieme, con un grande piano nazionale che coinvolga le Regioni, gli enti locali, le associazioni delle categorie produttive e agricole e i sindacati", ha concluso.