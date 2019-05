Ternate dice donna. E candida sindaco la leghista Paola Miola

Ternate, comune di 2.500 abitanti in provincia di Varese, punta ad un sindaco donna. E il gruppo "TERNATE ci LEGA" scende in campo candidando una storica militante del Carroccio, l'attivissima e combattiva Paola Miola. Che su Facebook annuncia la candidatura e commenta: "Ternate ci Lega si impegnerà nel grande progetto caro alla Lega ed al nostro capitano Matteo Salvini riguardante anche tematiche nazionali come gli asili nido gratuiti e la legittima difesa".



"Meno buonismo e più giustizia", aggiunge Paola Miola, che ribadisce: "No Ius soli, stop invasione. Schiavi d'Europa? No grazie". E per gli stupratori invoca la castrazione chimica. "Se ti rispecchi in questi ideali alle elezioni amministrative 2019 del 26 maggio vota TERNATE ci LEGA", dice la candidata, lanciando l'hashtag "#MIOLASindaco" e concludendo con "Prima i Ternatesi!".