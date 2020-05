Renzi attacca giustamente Conte ma poi prende lucciole per lanterne accostandolo a Salvini

Renzi dà uno scossone alla maggioranza di governo e sostanzialmente conferma quello che da settimane sosteniamo dalle pagine di questa testata: i decreti del presidente del consiglio dei ministri per mezzo dei quali il premier Conte da quasi due mesi sta limitando, anzi azzerando, libertà fondamentali degli italiani sono illegittimi in quanto violano norme di rango superiore come la Costituzione e la legge. Roba da dittatore sostiene Renzi riferendosi al capo del governo di cui fa parte e mantiene in vita, anche se nell'esprimere questo arguto concetto l'ex leader del PD, come accade non di rado, va poi nel pallone e si permette un accostamento con il leader della Lega Matteo Salvini che in passato, nel momento della rottura della precedente alleanza di governo, aveva invocato il voto (!) per avere "pieni poteri".





Innanzitutto è pacifico che i pieni poteri di Matteo Salvini hanno un significato opposto a quello che Renzi attribuisce al premier Conte. Uno che chiede di far votare gli italiani non pensa da dittatore, ma mostra una spiccata sensibilità democratica e rispetto della sovranità del Popolo. Il contrario di quello che professa l'attuale governo ammucchiata M5S-Pd-Leu-Iv che proprio per impedire la certa vittoria del centrodestra, ha deciso di mettersi assieme rinnegando ciascuno propri principi fondamentali sbandierati per anni. "Mai col Pd", "Mai con quelli di Bibbiano" diceva una volta Di Maio, "Non intendo favorire alcuna alleanza col Movimento Cinque Stelle, li ho sconfitti due volte e non governo con loro!" gli rispondeva mister incoerenza Zingaretti. Ma, pur di impedire un nuovo governo con Matteo Salvini premier, evidentemente le cose cambiano e la coerenza può andare a farsi benedire. E personaggi come la Boschi lo hanno letteralmente confermato: "assieme per impedire un Salvini premier". Questo è il loro programma di governo e lo si vede giusto in questi giorni di emergenza quanto sia privo di contenuti che interessano i cittadini.





Premesso ciò, l'accostamento di Renzi tra Conte e Salvini è soprattutto contrario a ogni regola costituzionale e democratica per il semplice fatto che Conte non ha mai preso un solo voto da parte di alcuno, non si è mai misurato col consenso popolare. Matteo Salvini al contrario è uno dei leader più votati della storia italiana e non in competizioni con liste sbarrate ma in quelle dove si scrivono nome e cognome. Renzi dimentica che alle recentissime elezioni per il rinnovo del parlamento europeo Matteo Salvini ha avuto il coraggio di misurare la propria azione politica col consenso degli italiani. Capolista per la Lega in tutte le circoscrizioni, Matteo Salvini ha raccolto oltre due milioni e duecentomila preferenze. Attenzione, qui non c'erano le liste sbarrate di Renzi, ma da scrivere nome e cognome!





All'indomani delle europee 2019, addirittura ilfattoquotidiano definì Matteo Salvini "Il re delle preferenze". Nel Nord Ovest il Capitano raccolse oltre 669mila mentre nel Nord Est 526mila. Al Centro Italia 385mila preferenze e al Sud, sì al Sud, Matteo Salvini ricevette oltre 321mila preferenze a cui si aggiungono i voti delle Isole: ben 239mila! In Sicilia, con 181.045 preferenze, è stato il candidato più votato in assoluto. Un rapporto stretto quello di Matteo Salvini con le preferenze in cui ci sono da scrivere nome e cognome del candidato: fiumi di voti, dal consiglio comunale di Milano (8.913 voti nel 2011, confermati nel 2016) all'elezione ad europarlamentare (nel 2014 oltre 108.000 preferenze in una Lega che non era ancora la Lega che di lì a poco traghetterà dal 6% al 34% delle successive europee del 2019).



Nella sostanza, pur essendo indiscutibile che con l'espressione pieni poteri Matteo Salvini intendeva dire l'opposto (ossia votiamo così gli italiani decideranno se indicare una nuova maggioranza in grado di realizzare quello che il M5S non capisce che occorre fare per rilanciare l'Italia) di quello che sta facendo Conte e di cui l'accusa Renzi; in ogni caso pur volendole per un attimino, distogliendo la realtà, metterle sullo stesso senso alla Renzi, ci troveremmo di fronte ad un'ulteriore mistificazione della realtà: da una parte c'è un tizio, Giuseppi Conte, mai eletto e mai votato da nessuno, dall'altro c'è un vero leader, Matteo Salvini, la cui storia personale mostra familiarità col confronto elettorale. Se fosse per lui gli italiani dovrebbero poter votare, esprimere un giudizio, su ogni iniziativa che incida sulla loro vita.





In definitiva, l'atto posto in essere da un politico che alle recenti elezioni europee ha raccolto oltre due milioni e duecentomila preferenze di cittadini italiani, ha certamente un valore di "legittimità costituzionale e legislativa" che non potrebbe avere quello messo in atto dal premier Conte forte di zero, dicasi zero, preferenze!