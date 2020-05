Coronavirus: Madonna positiva al test degli anticorpi

Madonna annuncia di essere risultata positiva al test degli anticorpi per il coronavirus. In un post su Instagram, ultimo della serie dei video-diario della quarantena, la popstar tira un sospiro di sollievo e segnala che avrebbe fatto "un lungo giro in macchina, abbassando il finestrino e respirando l'aria Covid-19".



In un precedente video, Madonna aveva detto di aver perso 3 persone care per il coronavirus, compreso un cugino. Il mese scorso ha donato un milione di dollari alla fondazione di Bill e Melinda Gates per finanziare la ricerca di una cura.