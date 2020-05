India: altre 2 settimane di lockdown con alcuni allentamenti

L'India prolunga di due settimane il lockdown in scadenza il 3 maggio, consentendo però alcuni allentamenti delle misure restrittive per alcune aree meno colpite e per alcune attività. "Alla luce di significativi progressi" nella situazione della diffusione del Covid-19", ci saranno "considerevoli allentamenti" nelle aree con pochi contagi o con nessun caso, ha annunciato il ministero dell'Interno.



Non sarà ancora consentita gran parte degli spostamenti con aerei, treni, auto e metropolitane tra i diversi stati. Restano vietati gli assembramenti con più di quattro persone. Chiuse università, scuole, luoghi di culto, teatri e centri commerciali. Introdotta la distinzione in 'zone verdi' (nessun contagio nelle ultime tre settimane) e zone arancioni' e 'zone rosse'.