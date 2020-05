Picierno: "Uomini al lavoro e donne a casa come negli anni Cinquanta? "

"La doccia fredda per le donne arriva nel giorno dedicato al lavoro. Il 4 maggio, per la cosiddetta Fase 2 a rientrare saranno il 72% degli uomini. Alle donne come negli anni '50 il compito di badare ai figli nell'attesa che le scuole riaprano e che qualcuno si ricordi che non dobbiamo essere noi a pagare la crisi". Così l'europarlamentare Pd Pina Picierno.



"Vorrei poter dire che questi dati, letti su la Repubblica, mi stupiscono. Vorrei ma non posso. Perché se le scuole sono chiuse, se i voucher per le famiglie sono insufficienti, se le piccole attività imprenditoriali molto spesso guidate da donne come parrucchiere ed estetiste restano forzatamente chiuse, a lavoro chi potrà tornarci?", aggiunge.



"Le donne non possono essere lasciate indietro. Bisogna investire su di loro partendo da scuola e nidi. Bisogna investire su di loro con un fondo ad hoc perché sono l'anello più debole di questa catena. Se le donne non torneranno a lavorare a perdere non sarà il genere il femminile ma questo Paese", conclude.