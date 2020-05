Il dittatore Kim si dà alla merda

Non è morto di coronavirus, il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, sparito dalla circolazione per tre settimane, senza apparenti segnali di malattia ed innescando sui media USA le più folli speculazioni. Per rassicurare il suo popolo il "Fratello Numero Uno" è apparso in foto, gonfio e sorridente, abito in stile Mao, impegnato il Primo maggio a partecipare al taglio del nastro rosso inaugurale di una fabbrica di fertilizzanti fosfatici a Sunchon, città a circa 50 chilometri a nord di Pyongyang.



Si era detto che fosse rimasto paralizzato ed incapace di camminare, ma nelle foto il "Supremo Comandante" appare in piedi assieme ad una serie di funzionari, che per inciso non indossano le mascherine di protezione anti-coronavirus, a differenza di quanto fatto da tutti i lavoratori dell'impianto schierati di fronte al palco delle autorità. Chi negli USA sperava si fosse tolto definitivamente di mezzo ci è rimasto molto male.