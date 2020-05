Coronavirus: 50 milioni di sfollati nel mondo

Il numero di sfollati interni, le persone costrette ad abbandonare le proprie case ma che non varcano i confini nazionali, ha superato la cifra record di 50 milioni nel mondo. Il più alto di sempre. A lanciare l'allarme è il report annuale sugli spostamenti forzati dell'Internal Displacement Monitoring Center (Idmc) di Ginevra, citato in un dossier dell'Ispi.



Sebbene le regioni del mondo interessate dal fenomeno siano diverse, i tre quarti degli sfollati interni si trovano in appena 10 paesi (Siria, Repubblica Democratica del Congo, Yemen, Colombia, Afghanistan, Somalia, Nigeria, Sudan, Iraq ed Etiopia). Per loro, assiepati in campi informali spesso non organizzati, il distanziamento sociale richiesto dall'emergenza coronavirus, è praticamente impossibile. Ecco perché gli Internally displaced people (Idps) sono anche tra le persone più vulnerabili ed esposte alla crisi.



"La pandemia comprometterà le loro condizioni di vita già precarie - spiega Alexandra Bilak, direttrice del centro - limitando ulteriormente il loro accesso ai servizi essenziali e agli aiuti''.