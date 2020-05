Virus letale, la Svizzera se ne frega delle mascherine

Le mascherine di protezione non sono ancora molto diffuse in Svizzera, nonostante il coronavirus. Le differenze fra regioni linguistiche sono notevoli, secondo uno studio effettuato su incarico dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). In Ticino quasi la metà della popolazione indossa, almeno ogni tanto, le maschere, mentre nella Svizzera tedesca lo fa solamente una persona ogni dieci, mostrano i dati dell'analisi effettuata da Demo Scope.



Nella settimana del 20 aprile, ovvero agli inizi delle misure di deconfinamento, le mascherine igieniche erano poco diffuse. Solo il 4% degli intervistati ha dichiarato di indossarle in pubblico, ma il 12% ha comunque parlato di un uso sporadico.