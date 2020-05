Nessun contagio in Germania? Balle, son 161.703

Pochi casi in Germania: era diventato il mantra della Sinistra per attaccare la Lombardia a guida Fontana, sottintendendo - e non è vero - che la Regione si fosse mossa male e in ritardo nella gestione della pandemia. Non è vero. I casi di contagio del coronavirus in Germania hanno raggiunto oggi un totale di 161.703: lo ha annunciato questa mattina l'Istituto per le malattie infettive Robert Koch. L'epidemia di Covid 19 ha causato 94 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, portando il bilancio complessivo dei morti per coronavirus a 6.575.