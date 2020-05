Il Porto di Venezia ha perso il 10,5% del traffico

Il volume dei traffici in entrata e in uscita dal porto di Venezia nel primo trimestre 2020 cala del 10,5% rispetto al dato del primo trimestre 2019. Lo comunica l'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico settentrionale, che registra un calo di tutti i principali dati aggregati riferiti al traffico merci di prodotti petroliferi (-1,4%), rinfuse minerarie e alimentari (-32,2%, e container (-2,1%). Le toccate scendono da 627 a 588 (-6,2%) e ovviamente crolla il numero dei crocieristi (-65%). Cala del 43% anche il numero dei passeggeri dei traghetti.



Anche il porto di Chioggia, infine, registra un calo dei traffici del 35,8%. "Gli effetti della pandemia a marzo trascinano in basso le statistiche dei porti lagunari, che già negli ultimi mesi dell'anno passato avevano dimostrato di accusare il colpo del rallentamento della manifattura e dell'incertezza dei mercati a livello globale. E cosi' i nodi irrisolti della burocrazia, che ostacola da troppo tempo l'avvio di opere necessarie, in primis il mantenimento dei fondali alla quota prevista dal piano regolatore portuale, ci lasciano ancora più esposti rispetto alla tempesta abbattutasi sul mondo, che potrebbe provocare nel 2020 una contrazione del 32% del commercio globale a detta della Wto", commenta il presidente dell'Autorità Pino Musolino, secondo cui il fenomeno pandemico ha dato vita anche a "dinamiche poco limpide", e ad un "aumento delle dinamiche speculative".



Mentre calano le importazioni aumentano però del 5,2% le esportazioni. E questo "è il segnale che le aziende stanno producendo andando ad esaurire le materie prime rimaste", ed "è prevedibile quindi un ulteriore e significativo calo dell'export nei prossimi mesi quando le scorte saranno esaurite".