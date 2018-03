L'indiscrezione di Libero: "La Lega può superare Forza Italia"

Libero riporta alcune “sensazioni” circa il risultato delle elezioni di domenica 4 marzo, con la Lega che avrebbe messo la freccia per sorpassare Forza Italia e diventare la prima forza della coalizione. In base agli accordi, il partito che all’interno del centrodestra prenderà un voto in più, esprimerà il presidente del Consiglio.



Matteo Salvini è ottimista: “Stiamo vincendo le elezioni perché la Lega ha un progetto concreto, non per l'estremismo. Quando dico prima gli italiani, quando la Boldrini dice razzismo, io dico che è buonsenso. Se ho una casa popolare, io quella la do prima a un italiano”.



Il leader della Lega prospetta questo scenario: “Supereremo il 15% e saremo la prima forza del centrodestra. Saremo primi in Veneto, Lombardia, Piemonte e avremo un consenso mai avuto nelle zone rosse, in Toscana, Emilia, e tanta fiducia da uomini e donne del Sud”. E gli attacchi scomposti da parte di centrosinistra e media asserviti al PD confermerebbero certe buone sensazioni.



Come ha spiegato Claudio Borghi, l’establishment politico e mediatico teme l’ascesa della Lega e risponde alimentando la disinformazione. Il “capitano” leghista precisa: “Il PD sta governando da sei anni, io sono all' opposizione. Di Renzi non mi fido più e io non vedo l' ora di essere messo alla prova. Noi per dover rispettare le regole europee siamo gli ultimi in Europa. Io chiedo agli italiani il mandato per andare a Bruxelles e decidere quando mandare in pensione la gente”.