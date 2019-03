Evvai, assieme alle primarie Pd questa domenica ci godiamo pure Macron in Rai!

"Domenica Che Tempo Che Fa ha l’onore di intervistare il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron". Ad annunciarlo ieri su Twitter è lo stesso conduttore della trasmissione di RaiUno, Fabio Fazio. Il conduttore posta anche una foto che lo ritrae con il presidente francese, all’Eliseo.

Macron – si legge su Le Figaro – parlerà dei legami di amicizia tra Francia e Italia, della sua "relazione personale" con il nostro Paese, così come della "responsabilità comune", nel cuore dell’Europa, nel far fronte alle sfide migratorie, ambientali, economiche e sociali.

L’ospitata di domenica (ore 20.35) segna l’ennesima corrispondenza di amorosi sensi di tutti i nemici della sovranità italiana. Da un lato, il giornalista amico della sinistra che si procura in trasmissione un Capo di Stato e dà la notizia proprio al termine di una settimana iniziata con le voci relative all’intenzione della Rai di mettere in discussione il suo contratto milionario.

Dall’altro il leader in declino, Emmanuel Macron, che guarda caso la prossima settimana lancerà in Francia la campagna elettorale per le europee del suo partito, LaRem, che i grandi media si sgolano a dire in ripresa. Sulla base dei sondaggi (taroccati?), questo sarebbe accreditato al 22% laddove alle presidenziali del 2017, quelle in cui l’enfant prodige della finanza massonica è risultato eletto, aveva superato il 24%. Quindi dove sta questa ripresa?

il 26 maggio, insomma, si avvicina e Macron è in piena campagna elettorale. Ovviamente una certa Rai non poteva esimersi dall’offrirgli un palco. Ma quello del soccorso rosso o dei Salotti buoni della sinistra-finanza deve proprio rimanere una condanna per noi Italiani?