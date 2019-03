Nuove grane per Trump: "Mentì sul caso Kushner"

Il presidente Donald Trump ha ordinato al capo dello staff della Casa Bianca di concedere il nullaosta di sicurezza a Jared Kushner, il suo genero-consigliere. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, sottolineando che l'ordine risale a maggio quando il capo dello staff della Casa Bianca era John Kelly. Con l'ordine Trump ha superato i timori e i dubbi sollevati dall'intelligence e dal legale della Casa Bianca, Donald McGahn, su Kushner. La ricostruzione del New York Times smentisce le parole di Trump, che ha negato di aver avuto un ruolo nel nullaosta alla sicurezza per Kushner.





Il presidente della commissione di sorveglianza della Camera Usa Elijah Cummings ha minacciato di ricorrere alla citazione di testimoni nella vicenda del nullaosta di sicurezza rilasciato al genero-consigliere del presidente Jared Kushner. La mossa segue le rivelazione del Nyt, secondo cui Donald Trump ordinò al suo allora capo di gabinetto John Kelly di concedere a Kushner il nullaosta, nonostante il parere contrario dello stesso Kelly, dell'avvocato della Casa Bianca Don McGahn e di dirigenti dell'intelligence.





La commissione vigilanza della Camera intende sentire come testimoni due figli del presidente Donald Trump, Ivanka e Donald Jr, nonchè il direttore finanziario della Trump Organization Allen Weisselberg. Lo ha reso noto il presidente della stessa commissione Elijah Cummings dopo l'audizione dell'ex avvocato del tycoon, Michael Cohen, che ha tirato in ballo queste ed altre persone nella vicenda dei negoziati con i russi per il progetto di una Trump Tower a Mosca. Intanto il presidente della commissione intelligence della Camera Adam Schiff ha annunciato di aver già convocato per il 14 marzo l'ex socio di Trump, Felix Sater, anche lui coinvolto nelle trattative per costruire un grattacielo nella capitale russa.