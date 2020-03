La Corea del Nord lancia due missili verso il Giappone

Il ministero della Difesa giapponese conferma il lancio da parte della Corea del Nord di "due missili balistici" verso il Mare del Giappone. "I missili balistici di Pyongyang non sono entrati nel nostro territorio e nella nostra zona esclusiva economica", ha aggiunto il ministero.



La dichiarazione di Tokio arriva dopo che lo Stato Maggiore Riunito sudcoreano aveva detto che due non identificata proiettili a "corto raggio" avevano volato per 240 chilometri, ad un altitudine massima di 34 chilometri, dopo essere stati lanciati dalla città portuale di Wonsan. Stare tranquilli, mai?