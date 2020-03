Coronavirus: tre casi in Algeria, stabile il contagiato tedesco

Altri due casi di coronavirus in Algeria, mentre è stabile il contagiato tedesco, numero 130, un giovane di Berlino che vive nel quartiere centrale di Mitte e che è stato isolato per essere curato nel policlinico dello Charité. Individuate dieci persone entrate in contatto con lui, anche nel Nordreno-Vestfalia, il Land più colpito dalla diffusione del virus.



In Algeria invece i nuovi infettati sono una cinquantatreenne e la figlia di 24. Entrambe sono in isolamento nella provincia di Blida. Le due avevano ospitato un uomo e la figlia provenienti dalla Francia che erano risultati positivi al coronavirus una volta rientrati in Europa. La settimana scorsa un cittadino italiano era risultato positivo al coronavirus in Algeria, ed era stato rimpatriato.