La Grecia in miseria non vuole gli immigrati, la Bonino si straccia le vesti

La Grecia, ridotta da anni in miseria, non vuole una nuova ondata di profughi siriani, spinti a forza da Erdogan che se ne sta liberando, e i buonisti di casa nostra si stracciano le vesti. I bambini, nell'isola greca di Lesbo, sono in preda alla disperazione e stanno praticando atti di autolesionismo. Lo dice Emma Bonino, che aggiunge: "Le catastrofi umanitarie non sono solo tragedie morali, sono fallimenti politici. I diritti dei profughi non sono affidati al buon cuore e alla generosità umana, ma a un insieme di regole e di garanzie che ormai consideriamo derogabili per esigenze di 'sicurezza'. Non soccorrere profughi che rischiano la vita e soffrono la fame non è solo disumano, è contrario alle regole di diritto a cui siamo vincolati. Non si deroga all'umanità né alle regole di diritto".



Non paga di voler riempir l'italia, l'esponente radicale vorrebbe riempire anche la Grecia. "Il conflitto siriano è un conflitto ampiamente internazionalizzato. Dovremmo europeizzare almeno la gestione delle conseguenze che riguardano più direttamente l'Ue e non solo gli stati europei prossimi alle aree di crisi", osserva, "L'Italia per la Libia, la Grecia per la Siria. Ma l'Italia rimane prigioniera, anche con questo esecutivo, della trappola sovranista, che è un'ideologia che esibiamo, ma è innanzitutto un costo che subiamo, visto che l'assenza di integrazione e coordinamento europeo su questi temi oggi danneggia soprattutto l'Italia. Sono gli stati sovrani a portare la Ue alla paralisi".