Il presidente degli Stati Uniti rilancia la linea dura in materia d’immigrazione

“Un'invasione”: così Donald Trump ha descritto in un'intervista al canale televisivo Abc (American Broadcasting Company) il flusso d’immigrati che, dall'Honduras, sta marciando in questi giorni verso il confine tra Messico e Stati Uniti. “Per questo dobbiamo avere un muro di persone che li fermi”, ha spiegato il presidente motivando la sua intenzione d’inviare alla frontiera sud del Paese fino a 15 mila soldati, “più di quanti ce ne sono in Afghanistan”.





Nelle stesse ore Trump ha ribadito il suo progetto di abolire lo ius soli “in un modo o nell'altro”. In un tweet del 31 ottobre il capo della Casa Bianca ha affermato che “la cosiddetta cittadinanza per diritto di nascita, che costa al paese miliardi di dollari ed è ingiusta nei confronti degli altri cittadini, verrà terminata in un modo o nell’altro. Non è coperta dal Quattordicesimo emendamento per via delle parole ‘subject to the jurisdiction thereof’. Molti esperti legali concordano”.





"La nostra maggioranza repubblicana - ha continuato il tycoon repubblicano - lavorerà su questo, rendendo sicuro il confine”, assicurando comunque che la questione, controversa dal punto di vista della legittimità costituzionale, "sarà decisa dalla Corte Suprema”. Il capo della Casa Bianca vorrebbe abrogare o limitare il Quattordicesimo emendamento, risalente ad un secolo e mezzo fa (1866-68), per il quale è automaticamente cittadino statunitense chiunque nasca sul territorio dell’Unione e sia soggetto alla sua giurisdizione, fatta eccezione quindi per diplomatici ed eventuali truppe straniere d’occupazione (c.d. “birthright citizenship”). “Siamo l’unico paese al mondo dove una persona arriva e ha un figlio che diventa cittadino degli Stati Uniti con tutti i relativi benefici. È ridicolo e deve finire” ha detto Trump nell’intervista all’Abc.





Alcuni giuristi ritengono che la norma costituzionale non possa essere abrogata da un semplice decreto presidenziale, necessitando di una riforma costituzionale che richiede la maggioranza dei due terzi del Congresso. Anche il presidente (“speaker”) della Camera Paul Ryan si è espresso in tal senso: “non si può mettere fine al diritto di cittadinanza legato alla nascita con un ordine esecutivo", ha dichiarato. Lo stesso esponente repubblicano si è comunque detto d'accordo con Trump sulla necessità di affrontare alla radice il “problema dell'immigrazione illegale non controllata”.





Il vice-presidente Mike Pence ha ricordato a tal proposito che la Corte suprema, in una sentenza di più di un secolo fa ha affermato che il figlio nato negli Stati Uniti di immigrati legali è per ciò stesso cittadino degli Stati Uniti, ma nulla ha detto sui figli di immigrati illegali. In tal senso dunque la lettera del Quattordicesimo emendamento potrebbe rimanere intatta, senza la necessità di una complessa riforma costituzionale.





Il principio di acquisizione della cittadinanza basato esclusivamente sulla nascita del figlio di stranieri sul “suolo” nazionale, a prescindere quindi dalla sua discendenza (“Ius sanguinis”), è stato al centro nella precedente legislatura italiana di un tentativo maldestro di modifica voluto dalle sinistre. Nonostante in quasi tutti i Paesi dell'Ue la cittadinanza si acquisisca principalmente attraverso lo “Ius sanguinis”, il Pd è andato all’attacco con l'appoggio dei maggiori sindacati della vigente legge n. 91 del 1992, predisponendo un DDL votato in maggioranza dalla Camera dei deputati ma, poi, fortunatamente bloccato a Palazzo Madama (v. Atto Senato n. 2092). Per ora tale sradicamento del diritto di cittadinanza è superato dallo schieramento politico-parlamentare espresso dagli italiani nelle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Ci chiediamo, però, fino a quando durerà? Per ora d'oltreoceano stanno dando una mano...