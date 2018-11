La grande frode delle Banche Ue. Protesta la Lega

“Tutta l’opinione pubblica europea sta venendo a conoscenza con enorme preoccupazione del gigantesco scandalo dell’evasione e frode fiscale da parte delle c.d. banche universali". A dirlo, l'europarlamentare leghista Mario Borghezio. Che aggiunge: "Lo scandalo cosiddetto del ‘CUM/EX’ è stato reso possibile dal mancato intervento delle autorità di supervisione e controllo per oltre 10 anni, durante i quali alcune banche commettevano un reato fiscale onerosissimo, senza informare le autorità preposte nelle nazioni controparti. Alla fine del 2017 il costo di tale evasione a carico dei governi europei è stato stimato nella misura di 55 mld di euro, di cui 32 nella sola Germania, perduti sia nella raccolta fiscale, sia con l’ottenimento ingannevole di rimborsi non dovuti, a partire dal 2005. Lo schema del ‘cum/ex’ o dell'arbitraggio sui dividendi, è uno dei metodi adottati dai fondi di vario titolo della giungla della finanza speculativa per acquisire azioni ventiquattr'ore (o meno) prima che i dividendi siano versati".



"Successivamente, per intermediazione di venditori allo scoperto, i fondi entravano in possesso delle azioni acquistate, proprio ventiquattr'ore (o meno) dopo il versamento dei dividendi. Prima del versamento del dividendo l'azione è detta, dal latino, ‘cum’, a significare che è ancora carica del dividendo; dopo il versamento del dividendo, l'azione è detta ‘ex’, cioè priva di esso. Un meccanismo ingannevole che permetteva all'acquirente finale delle azioni di ottenere il dividendo, di non pagare tasse su di esso ma di ricevere nondimeno un rimborso, come se avesse pagato tali imposte. Con una combinazione sofisticata di vendite allo scoperto inserite tra la vendita e l'acquisto, gli stessi fondi hanno ottenuto per le stesse azioni addirittura molteplici rimborsi".



"É estremamente rilevante il dato che questo reato bancario sia stato commesso dai dipartimenti di trading e di investment bank da banche di primissimo rilievo quali Santander, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, Goldman Sachs e Macquarie Bank Ltd, quest'ultima fino alla conclusione della stagione dei dividendi del 2015. Il reato è stato commesso solo grazie alla grande disponibilità di credito da parte di queste banche".



"Se tali banche universali fossero state costrette da una legge di separazione bancaria a scorporarsi tra banche ordinarie e banche d'affari (Legge Glass-Steagall), non avrebbero potuto fornire questi "servizi" ai fondi incaricati di cumulare e dividere quei super-profitti. Per questi motivi, chiedo alla Presidenza della Commissione di voler disporre un’approfondita inchiesta sulle cause, modalità, conseguenze e rimedi a fronte di tale situazione di estrema gravità per l’economia finanziaria dei Paesi Membri”, ha concluso.