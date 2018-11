Clandestini, Babis: "Anche la Repubblica Ceca fuori dal Patto globale Onu"

Il premier ceco Andrej Babis intende proporre che la Repubblica ceca, così come l'Ungheria e l'Austria, non aderisca al Patto globale dell'Onu sulla migrazione. Il governo discuterà della proposta la settimana prossima.



Secondo Babis, il Patto cancella le differenza tra la migrazione legale e quella illegale e le disposizioni permettono interpretazioni differenti. "Quindi proporrò ai nostri partner di governo di procedere ugualmente come l'Austria e l'Ungheria", ha detto Babis in Parlamento, aggiungendo che il Patto "non gli piace" e che attende una decisione nell'ambito della coalizione.