Manovra, Di Maio: "Taglio vitalizi consiglieri o taglio stipendi"

"Ai consiglieri regionali diciamo che o si tagliano i vitalizi o noi tagliamo i trasferimenti per le spese di funzionamento. E se i consiglieri non si tagliano il vitalizio, noi tagliamo ai consiglieri regionali gli stipendi".



Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a proposito della misura prevista dalla legge di Bilancio, in una diretta su Facebook. Per inciso, in Regione Lombardia, a guida Lega, già nella precedente legislatura i consiglieri di maggioranza avevano votato l'abolizione dei vitalizi.