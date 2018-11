Sutri, cittadinanza onoraria per Lucano. Ma una colica lo blocca

"Ho avuto problemi, una colica renale nella notte, ma adesso sto bene". Lo ha detto il sindaco sospeso di Riace, Domenico Lucano, motivando la sua mancata presenza a Sutri dove, nel pomeriggio, avrebbe dovuto ricevere la cittadinanza onoraria della cittadina laziale dal sindaco Vittorio Sgarbi. Ma intanto era esplosa la polemica.



"A causa di un malore il sindaco di Riace, Domenico Lucano non sarà oggi pomeriggio a Sutri per la programmata cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria. La cerimonia è pertanto rinviata ad altra data". A mettere un punto "all'affaire Lucano" che, dal tardo pomeriggio di ieri, anima i social e non solo, è stato il sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, affidando a Facebook l'epilogo della vicenda.