Grosseto, egiziano picchia e tenta di violentare donna

Tentativo di violenza sessuale in un parcheggio nel centro di Grosseto. Una donna di 50 anni è stata aggredita da un ventenne il quale l'ha spinta in terra, picchiata e tentato di violentarla. La donna però si è divincolata, si è difesa e ha messo in fuga l'aggressore, un egiziano. La donna ha poi dato l'allarme ai carabinieri che hanno bloccato il ventenne poco dopo.



La 50enne è rimasta ferita e ora si trova al Cto di Firenze per un frattura al volto causata da un pugno dell'aggressore, per questo deve essere operata dai chirurghi. L'episodio risale all'alba di ieri ma la notizia è stata diffusa oggi. Ora il 20enne è in stato di fermo. L'egiziano lavora in città e risulta regolare in Italia.