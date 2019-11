Alitalia, Fassina (Leu): "Necessaria gestione pubblica temporanea"

"Il quadro su Alitalia sempre più preoccupante. Di fronte alla impraticabilità del consorzio con Delta e Atlantia, si sta improvvisando una trattativa con Lufthansa in condizioni di grande debolezza, aggravate dalla scadenza del 21 novembre, indicata come inderogabile dal Ministro Patuanelli. La 'soluzione' Lufthansa, oltre ad un numero inaccettabile di licenziamenti, determinerebbe un declassamento di Alitalia a compagnia regionale. Un danno permanente per l'economia italiana. Il Governo si fermi". Lo afferma Stefano Fassina di Liberi e uguali.



"Nelle condizioni date non si può arrivare a nessun piano industriale adeguato. Vanno rimosse le cause strutturali dei problemi di Alitalia. E' necessario un periodo di gestione pubblica al fine di rimuovere tali cause e poi poter negoziare, senza acqua alla gola, con un adeguato partner industriale".