I buonisti voglion far sbarcare la Alan Kurdi

"Il governo italiano dia al più presto alla nave Alan Kurdi l'indicazione di un porto sicuro dove far sbarcare gli 88 naufraghi salvati in mare e già provati dalla navigazione e dalle violenze subite. A maggior ragione dopo le parole della Ministra Lamorgese che ha smontato la polemica sull'aumento degli sbarchi, l'Italia non si sottragga ai propri doveri internazionali e confermi ancora una volta il primato dell'umanità e dei diritti sulla cultura della violenza e dell'indifferenza".



Lo ha affermato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ricordando che la nave Alan Kurdi dell'organizzazione Sea Eye "è già da oltre una settimana in attesa di sapere dove poter attraccare per la sicurezza dell'equipaggio e dei naufraghi".