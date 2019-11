Clandestini, in arrivo in 40 da Malta

"Barca in pericolo nella zona Sar di Malta! Dicono di essere circa 40 persone, tra cui 7 donne, partite ieri da Zuwarah, in Libia. Ricevuta la posizione Gps, abbiamo informato le autorità di Malta e Italia alle 15.40. Si sta facendo notte e necessitano soccorso!". Lo ha riferito venerdì in un tweet Alarm Phone.