Chiuso il McDonald's di Firenze, troppe "risorse" spacciatrici

Sospesa per sette giorni la licenza di uno dei ristoranti McDonald's di piazza della Stazione a Firenze. Il provvedimento, scattato dalla scorsa mezzanotte, è stato adottato dal questore di Firenze, Armando Nanei. Il provvedimento, notificato nella tarda serata di giovedì dalla polizia al direttore del fast food, è stato adottato "sulla base di più episodi che hanno richiesto l'intervento delle forze di polizia".



Il questore ha disposto la sospensione della licenza dopo aver accertato la sussistenza delle "condizioni di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini", visto che, dai frequenti controlli delle forze dell'ordine, "risulta che il pubblico esercizio sia assiduamente frequentato da soggetti che vi si recano anche per consumare svariati reati, dallo spaccio di sostanze stupefacenti ai reati contro il patrimonio, rendendosi talvolta autori di fatti di violenza".



L'ultimo episodio risale a pochi giorni fa, quando sono stati denunciati due clienti stranieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.