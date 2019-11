Al Baghdadi, Assad: "Blitz? Trucchi americani, mostrino prove"

Il presidente siriano, Bashar al-Assad, ha messo in dubbio che Abu Bakr al-Baghdadi sia stato ucciso in un blitz dei soldati americani. "Non sappiamo davvero se l'operazione abbia effettivamente avuto luogo o meno", ha detto in una intervista alla tv di stato siriana ripresa da diversi media arabi. "Nessun aereo è stato rilevato sugli schermi radar. Perchè i resti di Baghdadi non sono stati mostrati? Questo è lo stesso scenario seguito alla morte di Bin Laden", ha detto Assad, ricordando che "quando fu catturato Saddam Hussein l'intera operazione fu mostrata dalla A alla Z. Lo stesso accadde quando uccisero i suoi figli diversi mesi dopo, mostrarono i corpi".



Assad si chiede: "Perchè hanno nascosto tutto dell'operazione Bin Laden e hanno fatto lo stesso con l'operazione Baghdadi? Fa parte dei trucchi degli americani. Questo è il motivo per cui non dovremmo credere a tutto ciò che dicono, a meno che non presentino prove".