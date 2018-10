Per 70% francesi #metoo non serve a niente

Il 70% dei francesi ritiene che il movimento #Metoo non abbia cambiato nulla: è quanto emerge da un sondaggio realizzato per RTL Girls dall'Istituto Harris Interactive. Secondo lo studio, a un anno dall'affare Weinstein, la lotta contro le violenze alle donne in Francia non è né migliorata né peggiorata.



Parlando ai microfoni di radio RTL, la ministra responsabile per la Parità, Marlène Schiappa, ha dichiarato: "Tutta la nostra società è malata di sessismo, ci vorrà molto lavoro".