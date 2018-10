Supportano le brigate rosse: la denuncia della Lega

Il ritorno dei fiancheggiatori del terrorismo brigatista non va assolutamente sottovalutato. Lo affermano, in una nota diffusa oggi, il deputato della Lega Luca Toccalini e il Presidente del Municipio 2 di Milano, Samuele Piscina commentando i volantini pro brigate rosse trovati ieri in viale Monza, davanti al centro sociale T28, nel corso di un gazebo a sostegno della realizzazione, da parte del Municipio 2, della cancellata nell'area verde in Via dei Transiti per contrastare spaccio e delinquenza.



"Il sostegno a chi ha commesso reati gravissimi come Nadia Lioce, condannata all'ergastolo in regime di 41-bis dopo anni di latitanza e arrestata successivamente all'assassinio di un poliziotto della PolFer, mette in evidenza come il terrorismo rosso sia ancora presente nelle nostre strade - sottolineano i due esponenti leghisti -, anche sotto nuove forme quale quella dei centri sociali, che ogni giorno mettono a ferro e fuoco le nostre città e tentano di dettare legge con occupazioni abusive di stabili e alloggi spesso destinati invece a persone bisognose e perbene".



"Con Matteo Salvini Ministro dell'Interno - proseguono Toccalini e Piscina - la piaga delle occupazioni abusive ha cominciato ad essere finalmente contrastata, ma anche i giudici devono fare la loro parte e indagare sull'origine di queste affissioni, combattendo il fenomeno terrorista comunista prima che possa riprendere piede. Ci aspettiamo parole ferme di condanna anche da parte del Sindaco di Milano, nonostante continui a sostenere la regolarizzazione del Leoncavallo e difenda i centri sociali, principali responsabili di queste azioni. Certi manifesti nella nostra città non possono essere lasciati affissi nel silenzio delle istituzioni democratiche".