Pd: Martina suona la carica al partito. Anche se eran quattro gatti

"Grazie per la grande giornata di Roma. Grazie alle migliaia di persone presenti, e ad altre migliaia che si sono collegati alla piazza, anche essendo altrove". Così il Segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, in una lettera di ringraziamento rivolta agli iscritti del Partito Democratico, dopo la manifestazione di Piazza del Popolo. Di sicuro, visti i presenti, il segretario del Pd ha speso poco, in francobolli.



"Anche a Milano", ricorda Martina, "si è svolta un'altra manifestazione amica, dando un altro segno importante di mobilitazione contro razzismo e intolleranza. Per noi a Piazza del Popolo è stata la giornata del risveglio democratico. La giornata dell'orgoglio e della consapevolezza".





Solo che non tornano i conti. Secondo gli organizzatori, eran 70mila le persone che si sono trovate in piazza del Popolo, che però può ospitarne solo 30mila e che per di più era transennata tagliandola di fatto a metà. Non è che per sbaglio han contato han contato quattro volte le stesse persone?