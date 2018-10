Per la vostra libreria "Ingialliti sudari"

Ingialliti Sudari, nel loro alternarsi di prosa e poesia, rappresentano un'esperienza letteraria sofisticata nella loro complessa struttura e articolazione, la quale si rivela come raggiungimento di uno stile poetico che, sebbene lo si possa interpretare a una prima lettura come una forma di imperfetta imitazione, non viene più sperimentato dalla poesia contemporanea, nella cui estrema sintesi linguistica e espressiva si condensano significati facilmente equivocabili e insufficienti per descrivere la pluralità delle esperienze umane, ben rappresentate, invece, dal filtro dell’esperienza visionaria dei poètes maudits, ai quali l'autore si ispira e dei quali si dichiara devoto discepolo.



Con Ingialliti Sudari, l’autore percorre un viaggio tormentato attraverso le caliginose terre dello spirito imprigionato nella miseria della carne, con il cui sangue verga, con estrema fatica, immerso nelle decomposte ombre delle diroccate cattedrali della propria espiazione, le note dei canti di cui si compone, i quali tessono, in una fitta trama che non lascia filtrare nemmeno la fioca luce della ragione, un sudario sdrucito, dentro il quale nascondersi per sottrarsi a un mondo incanutito, scandito dalla ripetitività delle forme più bieche e assurde della decadenza e dell'immoralità umane, che infettano i fragili tessuti dell'io sfilacciati dalle invisibili e indolenti dita dell’eterno Nulla.

