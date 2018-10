Santa Teresa di riva allerta per il Vallone Abramo

Rinnovo l'appello,al sindaco di Savoca,al sindaco di Santa Teresa di riva,ai vertici del demanio,al sindaco della Citta' Metropolitana,al Prefetto,in vista di forti piogge puo' accadere l'inevitabile,perche' nessuno interviene?Restiamo in attesa,prossimamente faro' venire le TV per far conoscere questa situazione nascosta.